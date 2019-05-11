Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум МакронуГазета.Ru 20:58
Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Политика
Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским
Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество
День Семена расскажет, будут ли еще заморозки: погода и народные приметы на 10 мая
В народном календаре дата получила название день Семена.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.
Обновлено в 19:54
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Общество
Насколько экономична энергоэффективная техника: подсчеты эксперта
Сколько денег на самом деле можно сэкономить, покупая энергосберегающие лампочки, и стоит ли приобретать энергоэффективную бытовую технику – эти вопросы периодически задают большинство потребителей электроэнергии.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Происшествия
В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Авто
АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах
В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено в 09:52
Хоккей
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею
Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Мини-лэптоп-трансформер One Mix 3 позирует на фото
Обновлено в 02:11
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Хоккей
Елесин подписал контракт с «Калгари»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Обновлено в 18:33
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории
«ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.
Обновлено в 00:45
Общество
Космонавты ОАЭ в августе сдадут экзамены на знание МКС
Начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов сообщил, что космонавты из ОАЭ, которые проходят подготовку к полёту на Международную космическую станцию (МКС) в августе сдадут экзамены на знание МКС и корабля «Союз».
Обновлено в 21:07
Экономика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13