Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум МакронуГазета.Ru 20:58

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Вести.Ru21:42

СМИ: Ле Пен требует ухода Макрона, если он проиграет выборы в Европарламент

Life.ru21:09

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Газета.Ru20:58

Марин Лё Пен поставила ультиматум Макрону

News.ru21:02

СМИ сообщили об ультиматуме Марин Ле Пен президенту Франции

РИА Новости20:28

Определяются лидеры политической гонки за места в Европарламенте

Ореанда-Новости06:54
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
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В состоянии двух пассажирок SSJ-100 наметилась положительная динамика

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Общество

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Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
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В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
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Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
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Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.
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Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
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Сколько денег на самом деле можно сэкономить, покупая энергосберегающие лампочки, и стоит ли приобретать энергоэффективную бытовую технику – эти вопросы периодически задают большинство потребителей электроэнергии.
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Обновлено в 10:20
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АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах

В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
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Мини-лэптоп-трансформер One Mix 3 позирует на фото

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Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
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Французский политик
Французский государственный деятель, политик. Лидер политической партии «Национальный фронт» с 16 января 2011 года. Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале с 18 июня 2017 года.
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Шарль де Голль
Французский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Основатель и первый президент Пятой республики.
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