Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум МакронуГазета.Ru 01:27
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости". По словам Ле Пен заявила, что президенту Франции придется покинуть пост в случае проигрыша на выборах в Европарламент.
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