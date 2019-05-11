Ле Пен выдвинула ультиматум МакронуГазета.Ru 01:27

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости". По словам Ле Пен заявила, что президенту Франции придется покинуть пост в случае проигрыша на выборах в Европарламент.

Транспорт МВД сделает тюнинг автомобилей проще «В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.

Общество Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.

Общество В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах «Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Политика Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России.

Политика О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Политика Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.

Футбол Ибрагимович оштрафован за симуляцию в матче МЛС Шведский форвард оштрафован за симуляцию в середине первого тайма игры с "Коламбус Крю" (1:3). В этом сезоне нападающий забил девять мячей.

Хоккей Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.

Происшествия Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.

Кино Скончалась актриса Нелли Корниенко Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Кино В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.

Здоровье Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.

Шоу-бизнес Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.

Общество Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.