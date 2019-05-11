Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум МакронуГазета.Ru 01:27

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости". По словам Ле Пен заявила, что президенту Франции придется покинуть пост в случае проигрыша на выборах в Европарламент.
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Эксперты прокомментировали ультиматум Ле Пен президенту Франции

ФАН05:08

СМИ: Ле Пен требует ухода Макрона, если он проиграет выборы в Европарламент

Life.ruвчера в 21:09

Ле Пен сочла выборы в Европарламент «референдумом» о доверии Макрону

РБКвчера в 23:46

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Марин Ле Пен поставила президенту Франции ультиматум, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:28
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Хоккей

Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев

"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
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В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым

Обновлено в 04:56
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Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заявившего об имеющихся у России мощных рычагах влияния на украинскую экономику.
Обновлено в 05:35
Общество

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Американский военный корабль вошел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено вчера в 14:51
Автоспорт

Шварцман одержал победу в дебютной гонке «Формулы-3»

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»

Обновлено 09 мая в 07:44
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками Instagram-микроблоге трогательным роликом, посвященным дню рождения сына Дени.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели

Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено вчера в 08:56
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Кино

Железный трон из «Игры престолов» установили в метро

Пассажиры столичного метро могут почувствовать себя правителями Семи королевств и сделать снимок на Железном троне из "Игры престолов", сообщает пресс-служба подземки.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова переведена из реанимации в общую палату

Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова переведена из отделения реанимации, где она находилась последние несколько недель, в общую палату.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
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Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
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В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
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Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Марин Ле Пен
Французский политик
Французский государственный деятель, политик. Лидер политической партии «Национальный фронт» с 16 января 2011 года. Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале с 18 июня 2017 года.
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Эммануэль Макрон
Французский политик
Французский государственный деятель, политик, действующий президент Франции с 14 мая 2017 года. В прошлом - инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса.
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