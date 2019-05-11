Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум МакронуГазета.Ru 01:27
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости". По словам Ле Пен заявила, что президенту Франции придется покинуть пост в случае проигрыша на выборах в Европарламент.
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Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Политика
Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Хоккей
Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев
"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Культура
В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым
Обновлено в 04:56
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заявившего об имеющихся у России мощных рычагах влияния на украинскую экономику.
Обновлено в 05:35
Общество
В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 14:51
Автоспорт
Шварцман одержал победу в дебютной гонке «Формулы-3»
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»
Обновлено 09 мая в 07:44
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием
Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками Instagram-микроблоге трогательным роликом, посвященным дню рождения сына Дени.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в метро
Пассажиры столичного метро могут почувствовать себя правителями Семи королевств и сделать снимок на Железном троне из "Игры престолов", сообщает пресс-служба подземки.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова переведена из реанимации в общую палату
Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова переведена из отделения реанимации, где она находилась последние несколько недель, в общую палату.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51