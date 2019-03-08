Политика
Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против РоссииРИА Новости вчера в 22:01
Лидер партии "Национальное объединение" и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
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Происшествия
Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг
Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Хоккей
СКА в шести матчах обыграл «Спартак» в первом раунде плей-офф КХЛ
Петербургский СКА, несмотря на два поражения на старте серии, обыграл московский "Спартак" в 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышел во второй раунд.
Обновлено в 12:57
Политика
Челси Мэннинг арестовали после отказа дать показания о WikiLeaks
Бывшего информатора портала WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) взяли под стражу за отказ от дачи показаний большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks, передает Fox News.
Обновлено в 11:19
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Серебряном Бору в Москве горит одноэтажный частный дом
Частный дом загорелся в Серебряном Бору в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет
"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии
В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Экономика
Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Общество
В Германии нашли вещи советских и польских граждан, убитых нацистами
На западе Германии в Арнсбергском лесу были обнаружены вещи более 200 советских и польских граждан времен Второй Мировой войны.
Обновлено в 12:32
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях
Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Спорт
Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Подмосковье
Обновлено в 12:39
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Футбол
«Рома» объявила о назначении Раньери на пост главного тренера
«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Турция анонсировала развертывание С-400
Обновлено в 05:24
Политика
Трамп: суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией
Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор, вынесенный бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту.
Обновлено в 09:23
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Политика
Климкина пригласили в Крым проведать родственников
Приглашаем господина Климкина в Крым.
Обновлено в 04:04
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился
Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести Облака
Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак может перейти в "ПСЖ".
Обновлено в 12:39