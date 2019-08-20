Футбол

Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны ТухелемБомбардир.ру 15:57

У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien. По информации источника, футболисты недовольны тренерскими методиками немецкого специалиста и решениями, касающимися выбора состава.
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Источник: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем

Bookmaker-ratings.ru16:48

Игроки «ПСЖ» недовольны работой Тухеля

Матч ТВ15:38

Игроки «Пари Сен-Жермен» недовольны Тухелем

LiveSport.ru16:18

Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем

Бомбардир.ру15:57

Игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем. Они считают, что он слабый тактик и плохо выбирает состав

Sports.ru15:39

Источник: игроки «ПСЖ» недовольны работой Тухеля

Чемпионат16:21

Игроки «ПСЖ» недовольны работой Тухеля

Sportbox.RU15:38
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
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