Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны ТухелемБомбардир.ру вчера в 15:57
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien. По информации источника, футболисты недовольны тренерскими методиками немецкого специалиста и решениями, касающимися выбора состава.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80
Обновлено в 03:58
Экономика
Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Москвы выросли на 26,5% за семь месяцев
Объем налоговых поступлений на прибыль от организаций в Москве за семь месяцев 2019 года превысил показатели за аналогичный период 2019 года на 26,5%, сообщила в среду пресс-служба департамента финансов города Москвы.
Обновлено в 04:08
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Футбол
Дзаппакоста прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Обновлено вчера в 18:59
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Шойгу рассказал об укреплении войск на западе России
"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", - уточнил Шойгу.
Обновлено в 04:11
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
США могут создать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету
Правительство Соединенных Штатов прорабатывает возможность разработки различных типов ракет, которые до этого были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США.
Обновлено в 03:08
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Технологии
Стали известны итоги первого опроса чат-ботов
Были опрошены как российские, так и зарубежные чат-боты, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» в среду, 21 августа.
Обновлено в 04:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»
Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
Обновлено в 01:14
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Экономика
«Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора
Производитель удобрений «Еврохим» выкупил 10% своих акций у кипрской Midstream Group Limited, принадлежащей бывшему генеральному директору «Еврохима» Дмитрию Стрежневу.
Обновлено в 03:29