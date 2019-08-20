Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны ТухелемБомбардир.ру вчера в 15:57
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien. По информации источника, футболисты недовольны тренерскими методиками немецкого специалиста и решениями, касающимися выбора состава.
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