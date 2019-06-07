Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во ФранцииВедомости 19:06

с чего всё началось

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

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Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

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