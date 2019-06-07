Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во ФранцииВедомости 19:06
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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Наука
Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Религия
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Десятки пилотов, которые учились в челябинском вузе, остались без работы
Десятки пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), остались без работы по всей России.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:41
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Авто
BMW M5 против Dodge Grand Caravan, Honda S2000 и Mazda Miata
Обновлено в 07:02
Спорт
Легкоатлет Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги", проходящем в Риме.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Пермском крае возбудили дело из-за инсценировки депутатом нападения
В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата регионального заксобрания, после того как он попытался инсценировать собственное убийство.
Обновлено в 15:17
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Политика
ООН поддержала инициативу России относительно победы над нацизмом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу Российской Федерации признать победу над нацизмом наследием человечества.
Обновлено в 17:34
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 22:19
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Общество
Павел Дуров решил отказаться от еды на целый месяц
Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи.
Обновлено в 21:38
Экономика
Почти 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных
79% россиян совершают покупки онлайн с помощью мобильных устройств.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня
Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 22:59
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18