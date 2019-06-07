Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во ФранцииВедомости 19:06

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет
 французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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