Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во ФранцииВедомости вчера в 19:06
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.РБКвчера в 15:22
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Le Monde: во Франции разоблачили причастного к атаке на WADA российского шпиона
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