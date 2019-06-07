Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во ФранцииВедомости вчера в 19:06

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет
 французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
РБКвчера в 15:22

Подробнее о событии

Во Франции разоблачён российский шпион

Эхо Москвы01:04

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Ведомостивчера в 19:06

СМИ: Французская контрразведка раскрыла еще одного шпиона из России

Росбалтвчера в 11:03

Генконсульство в Марселе назвало «грязной инсинуацией» сообщения о «российском шпионе»

Взгляд.рувчера в 14:26

Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о «российском шпионе»

РИА Новостивчера в 14:25

Российского шпиона нашли во Франции

Lenta.ruвчера в 13:15

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

РБКвчера в 15:22
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Политика

Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом

Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:19
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено вчера в 04:04
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

«Дочка» ВЭБа займется венчурными инвестициями

До 2024 г. VEB Ventures собирается инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб. Кроме того, она намерена привлекать деньги партнеров: сначала они должны вкладывать 0,9 руб. на каждый вложенный VEB Ventures рубль, а к 2024 г. их доля в инвестициях должна вырасти до 1,5 руб. Минимальная доходность VEB Ventures должна составить 8% годовых, говорит Теплов.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Обновлено в 01:11
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Участницу шоу талантов из Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Здоровье

В России могут продлить порог детства до 21 года

Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено вчера в 07:52
Политика

Врио губернатора Забайкальского края пойдет на выборы самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в пятницу, 7 июля подал документы в региональную избирательную комиссию.
Обновлено в 01:06
Политика

Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол

Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

В Приморье вновь принесла потомство леопард-«крестница» Стивена Сигала

Обновлено вчера в 21:44
Наука

Создано приложение, которое определяет причину крика ребенка

Инженеры и биологи совместно разработали специальный алгоритм автоматического распознавания речи, который определяет особенности крика каждого ребенка.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

«Закон Яровой» пошел по судам

Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено вчера в 18:22
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Роскомнадзор выступил за отмену штрафов за нарушение возрастной маркировки

Роскомнадзор может отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 11:34
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Здоровье

Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Акционер банка «Восточный» потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

Юуспов заявляет, что если обвиняемые возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, он готов ходатайствовать о смягчении наказания.
Обновлено в 01:55
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