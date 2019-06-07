Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во ФранцииВедомости вчера в 19:06
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.РБКвчера в 15:22
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Генконсульство в Марселе назвало «грязной инсинуацией» сообщения о «российском шпионе»
Взгляд.рувчера в 14:26
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Политика
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
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Политика
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Обновлено вчера в 20:15
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Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
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Обновлено вчера в 13:32
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
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Участницу шоу талантов из Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
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В России могут продлить порог детства до 21 года
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В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Врио губернатора Забайкальского края пойдет на выборы самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в пятницу, 7 июля подал документы в региональную избирательную комиссию.
Обновлено в 01:06
Политика
Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона
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Обновлено вчера в 15:41
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Обновлено вчера в 21:58
Общество
В Приморье вновь принесла потомство леопард-«крестница» Стивена Сигала
Обновлено вчера в 21:44
Наука
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Обновлено вчера в 10:45
Общество
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Обновлено вчера в 18:22
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Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Общество
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Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
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Роскомнадзор может отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.
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Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
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Экономика
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