Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во ФранцииВедомости вчера в 19:06

с чего всё началось

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Политика Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Шоу-бизнес Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.

Кино Мединский оценил сериал «Чернобыль» Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Политика Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.

Авто Российский авторынок ускорил падение Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.

Политика На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика «Дочка» ВЭБа займется венчурными инвестициями До 2024 г. VEB Ventures собирается инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб. Кроме того, она намерена привлекать деньги партнеров: сначала они должны вкладывать 0,9 руб. на каждый вложенный VEB Ventures рубль, а к 2024 г. их доля в инвестициях должна вырасти до 1,5 руб. Минимальная доходность VEB Ventures должна составить 8% годовых, говорит Теплов.

Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

Авто GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Политика Саакашвили отказался возглавить партию Кличко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.

Здоровье В России могут продлить порог детства до 21 года Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.

Политика Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Политика Врио губернатора Забайкальского края пойдет на выборы самовыдвиженцем Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в пятницу, 7 июля подал документы в региональную избирательную комиссию.

Политика Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Футбол Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.

Наука Создано приложение, которое определяет причину крика ребенка Инженеры и биологи совместно разработали специальный алгоритм автоматического распознавания речи, который определяет особенности крика каждого ребенка.

Общество «Закон Яровой» пошел по судам Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Политика Роскомнадзор выступил за отмену штрафов за нарушение возрастной маркировки Роскомнадзор может отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Здоровье Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.