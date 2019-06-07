Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во ФранцииРБК 15:22

с чего всё началось

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

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