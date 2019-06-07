Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во ФранцииРБК 15:22

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет
 французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
РБК15:22

Подробнее о событии

Le Monde утверждает, что во Франции разоблачен российский шпион

Эхо Москвы18:16

СМИ: Французская контрразведка раскрыла еще одного шпиона из России

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Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

РБК15:22

Генконсульство в Марселе назвало «грязной инсинуацией» сообщения о «российском шпионе»

Взгляд.ру14:26

Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о «российском шпионе»

РИА Новости14:25

Российского шпиона нашли во Франции

Lenta.ru13:15

СМИ сообщили о разоблачении российского шпиона во Франции. Он мог принимать участие во взломе ВАДА

Фонтанка.Ру17:11
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Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
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Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
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Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова

Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Политика

Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.
Обновлено в 09:33
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.
Обновлено в 10:14
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество

«Мы всегда рекомендуем потребителям IQOS спрашивать разрешение окружающих»

Например, истории продаж IQOS в России показывают, что это очень эффективное средство переключения на альтернативный продукт.
Обновлено в 12:21
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Спорт

Пожизненно отстранённый Чёгин получил госконтракты на 8,5 млн рублей

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра, в котором работал раньше, на сумму 8,5 миллионов рублей.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:03
Происшествия

Суд арестовал четвертого фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал Саака Саакяна — четвертого фигуранта дела о драке, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Замужнюю Каменских раскритиковали за провокационное фото в белье

Обновлено в 15:35
Экономика

«ВЭБ Инновации» создали новую структуру для управления фондами

Новая структура создана 27 мая, 99,9% в ней принадлежат «ВЭБ Инновациям», 0,01% — гендиректору компании Олегу Теплову.
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Шоу-бизнес

51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Футбол

Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ

Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика

Верховная рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада Украины проголосовала против проекта постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел страны Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
Обновлено в 07:50
Общество

Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN

Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Здоровье

Кофе и кофеин: волгоградцам рассказали о распространенных мифах

Если вы пьете кофе в первую половину дня – можете даже не думать о том, что вам будет сложно заснуть, да и в вечернее время многие пьют чай, в котором кофеина больше, чем в чашке эспрессо, а спят при этом очень хорошо.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию

Обновлено в 17:54
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