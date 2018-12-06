Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов». Об этом сегодня, 6 декабря, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

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Армия и оружие Армия и оружие США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

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