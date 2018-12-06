Политика

Le Figaro: Французские власти боятся госпереворота
REGNUM
11:17

Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов». Об этом сегодня, 6 декабря, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
REGNUM11:17

Подробнее о событии

От дальнобойщиков до школьников: почему французы наращивают протест

РБК15:48

В Париже заявили об угрозе госпереворота «желтыми жилетами»

Газета.Ru15:42

Националисты примеряют «желтые жилеты»

Коммерсантъ13:58

Le Figaro: Французские власти боятся госпереворота

REGNUM11:17

Французские власти опасаются государственного переворота, пишут СМИ

РИА Новости09:34

Французское правительство увидело угрозу госпереворота

Взгляд.ру08:44

В Елисейском дворце начали опасаться государственного переворота во Франции

Интерфакс07:57
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Армия и оружие

США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 20:51
Политика

Госдеп США требует от России избавиться от ракеты 9M729

Напомним, ранее МИД РФ официально сообщил о том, что техническая документация о соответствии ракеты 9M729 условиям ДРСМД была передана американской стороне.
Обновлено в 20:53
Политика

Bloomberg: Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этой должности Никки Хейли.
Обновлено в 20:57
Политика

Джорджа Буша — старшего похоронили в Техасе

Экс-президента США Джорджа Буша — старшего, скончавшегося 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе.
Обновлено в 20:57
Политика

Адвокат Дрисколл заявил, что продолжит защищать Бутину в суде

Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что намерен по-прежнему представлять интересы Марии Бутиной в суде. Об этом сообщили «РИА Новости».
Обновлено в 20:35
Политика

Лукашенко извинился за публичный спор с Путиным

Обновлено в 20:49
Политика

Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Верховная рада Украины приняла закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».
Обновлено в 20:18
Политика

Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство и предстать перед британским судом без риска для жизни.
Обновлено в 20:47
Политика

Более 89 тысяч полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в эфире телеканала TF1, что более 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции, чтобы поддерживать порядок во время акций протеста против повышения цена на бензин 8 декабря.
Обновлено в 20:52
Политика

Лавров встретился с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели состоялась в Милане (Италия) на полях заседания Совета министров ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что действия ВМФ России в Атлантике угрожают США

Обновлено в 20:17
Политика

Климкин рассказал о прекращении Венгрией выдачи паспортов украинцам

Министр посчитал это положительным знаком, а также напомнил, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов на территории Украины не противоречит украинским законам, пишет RT.
Обновлено в 20:55
Политика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие

Российские истребители трижды поднимались на перехват шпионов

Трижды за неделю российские истребители поднимались на перехват иностранных самолетов — разведчиков, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:36
Политика

Трамп уверен, что Китай и США урегулируют торговый спор за 90 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что тоже уверен, что противоречия между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам получится разрешить за 90 дней.
Обновлено в 20:53
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