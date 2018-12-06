Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов». Об этом сегодня, 6 декабря, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Политика Политика США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её Соединённые Штаты призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её так, чтобы её дальность, как заявили в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие США не рассматривают военный ответ на инцидент в Керченском проливе США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post.

Политика Политика Суд в США назначил Марии Бутиной государственного адвоката Суд в США назначил россиянке Марии Бутиной государственного адвоката вместо представлявшего ее интересы за деньги Роберта Дрисколла, свидетельствует информация, размещенная в четверг в базе судебных документов.

Политика Политика Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией Верховная рада Украины приняла закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Политика Политика Лукашенко намерен встретиться с Путиным Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Политика Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство и предстать перед британским судом без риска для жизни.

Политика Политика Премьер Канады отреагировал на задержание финдиректора Huawei Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ему было известно заранее о задержании финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Политика Политика Климкин заявил о прекращении выдачи венгерских паспортов украинцам Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что консульства Венгрии прекратили выдавать гражданство украинцам.

Политика Политика Генассамблея ООН проголосовала против резолюции США, осуждающей ХАМАС Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в четверг против американского проекта резолюции, осуждающего деятельность палестинского движения ХАМАС.

Политика Политика Администрация Порошенко отрицает причастность к давлению на УПЦ МП Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал письмо президенту Украины Петру Порошенко с жалобой на усилившееся давление на православных со стороны украинских государственных органов.

Политика Политика Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением Пенсионные решения для власти были трудными, но без них правительство не смогло бы обеспечить рост доходов пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Политика Глава Международной автофедерации вручил Путину именной гоночный шлем

Политика Политика Евкуров прокомментировал решение КС о границе Ингушетии с Чечней

Армия и оружие Армия и оружие В Пентагоне заявили, что действия ВМФ России в Атлантике угрожают США В зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана.