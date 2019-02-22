Спорт
Первый канал покажет финал Кубка России в телеэфиреСпорт-Экспресс 03:31
Первый канал в прямом эфире покажет произвольную программу у женщин в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде. Начало трансляции на сайте Первого канала – в 14.00, а с 15.15 к прямой трансляции подключится и телевизионный эфир.
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Обновлено в 10:29
Авто
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Популярный отечественный внедорожник превратился в грузовик категории N1G, если верить новому сертификату транспортного средства, выданному «Хантеру» накануне.
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Происшествия
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Спорт
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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:58