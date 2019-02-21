Спорт

Лазукин лидирует в финале Кубка России после короткой программыСпорт-Экспресс 10:43

Андрей Лазукин занимает первое место в финале Кубка России после короткой программы. 21-летний фигурист опережает ближайшего преследователя - Константина Милюкова почти на 10 баллов. Великий Новгород Кубок России Финал Мужчины Короткая программа 1.
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Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию

Чемпионат10:55

Фигурист Лазукин лидирует после короткой программы в финале Кубка России

ТАСС11:00

Лазукин лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Спорт-Экспресс10:43

Лазукин лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

РИА Новости10:55

Лазукин: «У нас с Туктамышевой ни с чем проблем не бывает — ни с сексом, ни с шутками»

Sport24.ru09:52

Андрей Лазукин: У нас с Туктамышевой нет проблем ни с сексом, ни с шутками

Советский спорт10:00

Ученик Мишина выиграл короткую программу финала Кубка России. Теперь он поедет на чемпионат мира?

Спорт день за днем10:47
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Футбол

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Байером»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Происшествия

Человек упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»

Движение поездов приостановлено на станции "Тропарево" Московского метрополитена из-за падения человека на рельсы.
Обновлено в 15:59
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Олимпиакос» из розыгрыша Лиги Европы

21 февраля между коллективами «Динамо» (Киев) и «Олимпиакос» на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Шнуров и Собчак снова переругались в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак и солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова поругались в соцсетях.
Обновлено в 16:37
Космос

«Роскосмос» объявил о штатном пуске ракеты со спутником Egyptsat-A

Обновлено в 13:34
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 13:00
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Обновлено в 12:40
Происшествия

Лишенная прав Мара Багдасарян не оплатила штраф за парковку

Лишенная водительских прав Мара Багдасарян продолжает нарушать ПДД и получает штрафы.
Обновлено в 13:53
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Lockheed Martin представила новый истребитель F-21

На проходящей в Индии выставке Aero India 2019 американская компания Lockheed Martin представила новый истребитель F-21.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Культура

Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Общество

Названо лучшее светлое пиво в России

«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Футбол

Ракицкий поблагодарил фанатов и Санкт-Петербург после дебютной домашней игры в «Зените»

Украинский новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
Обновлено в 15:41
Политика

Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

Обновлено в 16:54
Транспорт

Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Дагестанский блогер Алибек Мирзеханов задержан в Москве

Обновлено в 13:36
Происшествия

В Петербурге арестовали националиста

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Иванютенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Политика

Медведчук прокомментировал слова Порошенко в ООН о России

Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес РФ на генассамблее ООН направлены на получение поддержки у избирателей перед выборами, и украинский лидер готов для этого на все.
Обновлено в 17:09
Кино

В прокат выходит скандальный фильм по роману Алексея Иванова «Тобол»

Обновлено в 01:54
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Общество

Сеть «Магнит» провела ребрендинг

Обновлено в 11:24
Происшествия

Навальный рассказал о влиятельном клане Каитовых в Карачаево-Черкесии

Помимо клана Арашуковых в Карачаево-Черкесии действует клан не менее влиятельной семьи Каитовых, представитель которой отсидел в тюрьме по делу о резонансном массовом убийстве в 2004 году и связан с руководителями республики, говорится в опубликованном сегодня расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального.
Обновлено в 16:02
Общество

Танцующая матка смутила зрителей Первого канала

Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие

В Сирии нашли могилу с 3 тысячами жертв ИГИЛ

Обновлено в 11:45
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Андрей Олегович Лазукин
Российский фигурист
Russian figure skater. He is the 2015 Bavarian Open champion, 2017 Triglav Trophy silver medalist, and 2018 CS Lombardia Trophy bronze medalist. Earlier in his career, he won gold at the 2014 ISU Junior Grand Prix in Germany.
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