Спорт

Лазукин лидирует после короткой программы в Финале Кубка РоссииРИА Новости 10:55

Фигурист Андрей Лазукин занимает первое место после короткой программы в мужском одиночном катании в Финале Кубка России в Великом Новгороде. Лазукин получил за свой прокат 91,57 балла. Второе место занимает Константин Милюков (81,82).
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Лазукин: «У нас с Туктамышевой ни с чем проблем не бывает — ни с сексом, ни с шутками»

Sport24.ru09:52

Андрей Лазукин: У нас с Туктамышевой нет проблем ни с сексом, ни с шутками

Советский спорт10:00

Лазукин лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

РИА Новости10:55

Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию

Чемпионат10:55

Фигурист Лазукин лидирует после короткой программы в финале Кубка России

ТАСС11:00

Лазукин лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Спорт-Экспресс10:43

Фигуристы Пепелева и Плешков лидируют в Кубке России после короткой программы

Вести.Ru19 февраля в 15:56
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Спорт

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Родственники мужчины, умершего несколько дней назад, не смогли его похоронить из-за неоправданно завышенных цен на рынке погребальных услуг и привезли открытый гроб к зданию администрации региона.
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Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

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Зенит — Фенербахче 3:1 (Матч завершён)

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Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
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В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
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Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту

Египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
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В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос

Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Космос

NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
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Обновлено в 13:57
Политика

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
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ФБК выяснил, кто «правит» в Черкесске после задержания Арашуковых

Во внимание ФБК попал огромный особняк, расположенный в Черкесске, высота потолков в доме достигает 12 метров.
Обновлено в 07:03
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Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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В Москве столкнулись два трамвая и легковой автомобиль

ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев произошло в Москве у дома 18 на Соболевском проезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ

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Первые тесты Формулы-1: лучшее время у «Рено», но блистает «Феррари»

«Рено»: тёмная лошадка Быстрейший круг за все четыре дня тестов проехала машина «Рено»: Нико Хюлькенберг под занавес заездов показал время 1:17.393 — это быстрее, чем пилоты французской команды ехали в квалификации прошлогоднего Гран-при Испании.
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
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В США в возрасте 77 лет скончался бывший бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк, сообщает Variety со ссылкой на сестру музыканта.
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Лавров рассказал о новой провокации Киева в Керченском проливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев готовит провокацию в Керченском проливе и приглашает страны НАТО направить своих представителей на украинские корабли, чтобы совершить совместный прорыв через акваторию.
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев расторгнет договор с Москвой по Азовскому морю в обозримой перспективе.
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Андрей Олегович Лазукин
Российский фигурист
Russian figure skater. He is the 2015 Bavarian Open champion, 2017 Triglav Trophy silver medalist, and 2018 CS Lombardia Trophy bronze medalist. Earlier in his career, he won gold at the 2014 ISU Junior Grand Prix in Germany.
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