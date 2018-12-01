1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений.

с чего всё началось

Министерство обороны России сообщило заступлении на опытно-боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", действие которых основано на новых физических принципах, передает "Красная звезда".

Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство в России

Армия и оружие Армия и оружие Россия призывает вести с Ираном диалог, а не вводить санкции Россия призывает вести с Ираном диалог, а не вводить санкции.

Армия и оружие Армия и оружие У военных инженеров обновляются символы В ходе торжественной церемонии, прошедшей в подмосковном посёлке Николо-Урюпино, Боевое Знамя нового образца передал командиру части начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо открылся первый в городе металлургический завод В сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод.

Армия и оружие Армия и оружие Более 20 боевиков ликвидировала сирийская армия

Армия и оружие Армия и оружие Новейший патрульный корабль впервые прибыл в Севастополь Впервые экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь для прохождения очередного пятидневного этапа госиспытаний.

Армия и оружие Армия и оружие Военный из США получил 25 лет тюрьмы за передачу данных боевикам Тюремный приговор сроком в 25 лет получил военный из штата Гавайи за попытку передать секретные сведения военного характера боевикам «Исламского государства»11 (организации, запрещенной на территории РФ).

Армия и оружие Армия и оружие Американский генерал оценил шансы России и Китая уничтожить США «Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.

Армия и оружие Армия и оружие В Ливане заявили о готовности к любой ситуации на границе с Израилем В пресс-службе армии Ливана заявили о готовности к развитию любой ситуации на границе с Израилем.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ покажет банкомат на шасси от КамАЗа

Армия и оружие Армия и оружие Военный эксперт: новейшее оружие России спасает США от гибели Сивков отдельно подчеркнул, что угрозой уничтожение американской элиты российская сторона тем самым предотвращает ядерную войну и, уберегает народ США от многочисленных жертв, которые будут неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Индии: США являются важным партнером в обороне Вашингтон является стратегическим партнером Нью-Дели в области обороны, заявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман 4 декабря во время пятидневного официального визита в США, сообщает Hindustan times.

Армия и оружие Армия и оружие Новейшие тренажеры танков Т-72Б3 поступили в ДВОКУ В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) впервые поступила партия новейших тренажерных комплексов модернизированных танков Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками.

Армия и оружие Армия и оружие Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов «Бал» Азербайджан не сможет закупить у России «Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал».

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США «натравят» бактерии на поиск российских подлодок Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, способных определять местоположение кораблей противника, сообщает Defense One.