Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на ЕвровиденииРИА Новости вчера в 21:53

Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране…

По словам артиста, были страны, которые вновь не захотели рассмотреть номер России, например, Грузия. "Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов", - сказал Лазарев. Конкурс "Евровидение", в третий раз прошёл в Израиле.

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на Евровидении

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