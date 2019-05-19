Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на ЕвровиденииРИА Новости вчера в 21:53
По словам артиста, были страны, которые вновь не захотели рассмотреть номер России, например, Грузия. "Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов", - сказал Лазарев. Конкурс "Евровидение", в третий раз прошёл в Израиле.
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Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране…
— Сергей Лазарев, российский певецБИЗНЕС Online 01:00
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