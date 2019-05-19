Лазарев заметил некую предвзятость в отношении России на «Евровидении»iReactor 01:00

Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами.

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что видит в отношении России некую предвзятость, которая сказывается на результатах «Евровидения» и не дает ей победить. Финал песенного международного конкурса «Евровидение-2019» состоялся 18 мая в Тель-Авиве.

Лазарев заметил некую предвзятость в отношении России на «Евровидении»

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