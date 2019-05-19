Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»Мойка78 01:15
Певец Сергей Лазарев, который представил Россию на «Евровидении-2019» и занял третье место, заявил о предвзятости по отношению к России. По его словам, это сказалось на итогах конкурса.
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Нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ.
— Сергей Лазарев, российский певецSputnik Эстония 01:49
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