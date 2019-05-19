Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»Мойка78 01:15

Певец Сергей Лазарев, который представил Россию на «Евровидении-2019» и занял третье место, заявил о предвзятости по отношению к России. По его словам, это сказалось на итогах конкурса.
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Сергей Лазарев
Нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ.
— Сергей Лазарев, российский певецSputnik Эстония 01:49

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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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