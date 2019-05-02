Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»РБК 06:17
По словам Лазарева, главный спонсор «Евровидения» в этом году — «контора, которая определяет, сколько в твоей крови разных национальностей». Певец также сообщил, что все участники конкурса дали согласие, что в будущем результаты анализов могут быть обнародованы.
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Футбол
Касильяс может не вернуться в футбол
Португальский клуб купил Касильяса у мадридского "Реала", с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Гаджеты
Представлен концепт гибридного Mac-iPad с большим складным экраном
Новый продукт представляет собой гибридный Mac-iPad, в котором есть большой экран, способный складываться.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит майские праздники с семьей отца
Дочь покойной Юлии Началовой Вера живет с бабушкой и дедушкой, но на выходные и праздники уезжает к отцу.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Названы характеристики флагманского смартфона OnePlus 7 Pro
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получит мощную «начинку», следует из данных, опубликованных на популярном бенчмарке Geekbench.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе
Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе С Филиппой Коэн голливудский актер встречался четыре года.
Обновлено в 07:01
Культура
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Музыка
Назван состав российского жюри на «Евровидении-2019»
Обновлено в 04:24
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в РФ
На пятом месте оказался Peugeot. За первые три месяца текущего года самым продаваемым французским автомобилем в России стал Renault Duster.
Обновлено в 04:48
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Подлодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят в Петербург на ремонт
Подводные лодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят на плановый ремонт под конец 2020 года.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Сколько весит молодость: ученые рассказали, как худеть, чтобы медленнее стареть
Обновлено в 11:00
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Названа дата встречи Лаврова с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:56
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Футбол
«МЮ» сделал последнее предложение Мате о продлении контракта
«Манчестер Юнайтед» сделал окончательное предложение полузащитнику Хуану Мате о продлении контракта.
Обновлено в 11:55
Экономика
Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено в 09:33
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00