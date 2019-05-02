Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»РБК 06:17

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь. Об этом он рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Видеозапись опубликована на канале шоу в YouTube.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На «Евровидении» оценили сдачу Лазаревым крови на «международный тест»

Российский Диалог15:11

Слова Лазарева о сдаче крови на «Евровидении» назвали приколом

Lenta.ru08:56

В ВГТРК назвали слова Лазарева о сдаче крови шуткой

ТК Звезда11:20

В ВГТРК прокомментировали слова Лазарева о сдаче крови перед Евровидением

RT на русском08:36

В ВГТРК назвали слова Лазарева о сдаче крови «приколом»

РИА Новости07:36

На «Евровидении» оценили сдачу Лазаревым крови на тест

Газета.Ru13:38

Лазарев объяснил, зачем сдавал кровь перед Евровидением

ФАН04:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту

В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области

В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились

На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Общество

В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Авто

Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»

В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Наука

Ученые: Биоразлагаемые пакеты могут не разлагаться годами

Научные сотрудники британского университета установили, что биоразлагаемые пакеты могут находиться в земле до трех лет, в результате чего наносится урон окружающей среде.
Обновлено в 14:34
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Музыка

Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Экономика

ЮГК в 2019 г планирует увеличить добычу золота почти на 6% - до 18 тонн

АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует в 2019 году увеличить добычу золота на 1 тонну (5,9%) по сравнению с прошлым годом — до 18 тонн, сообщил РИА Новости в четверг президент УК ЮГК Константин Струков.
Обновлено в 11:54
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью

«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Футбол

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Валенсии»

Стали известны стартовые составы английского «Арсенала» и «Валенсии» из Испании на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Экономика

Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашения

Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу

Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:01
Политика

На травокура Резника пришло заявление в полицию

Сегодня, 2 мая, неравнодушный гражданин подал заявление в полицию на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника с просьбой проверить депутата на употребление наркотических веществ, а также провести медицинскую экспертизу.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.
Обновлено в 07:44
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл

Известно, что в скором времени на свет появится долгожданный малыш Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 15:00
Спорт

Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру

В 2018 году спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, а также стала победительницей чемпионата мира.
Обновлено в 14:27
Политика

В штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин ответил на вопрос о возвращении Донбасса.
Обновлено в 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное