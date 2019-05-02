Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»РБК 06:17
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь. Об этом он рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Видеозапись опубликована на канале шоу в YouTube.
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В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Валенсии»
Стали известны стартовые составы английского «Арсенала» и «Валенсии» из Испании на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
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