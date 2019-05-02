Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»РБК 06:17

По словам Лазарева, главный спонсор «Евровидения» в этом году — «контора, которая определяет, сколько в твоей крови разных национальностей». Певец также сообщил, что все участники конкурса дали согласие, что в будущем результаты анализов могут быть обнародованы.
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Слова Лазарева о сдаче крови перед Евровидением назвали «приколом»

Телеканал 360°09:25

В ВГТРК прокомментировали слова Лазарева о сдаче крови перед Евровидением

RT на русском08:36

Слова Лазарева о сдаче крови на «Евровидении» назвали приколом

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Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»

Газета.Ru08:44

В ВГТРК назвали слова Лазарева о сдаче крови «приколом»

РИА Новости07:36

Лазарев объяснил, зачем сдавал кровь перед Евровидением

ФАН04:13

Стало известно о новых правилах на «Евровидении»

Известиявчера в 17:07
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Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Футбол

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ

Обновлено в 09:35
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Энергетика

США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО

Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Политика

Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 07:08
Кино

Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге

Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Политика

Замминистра пообещал забрать украинские паспорта у жителей Донбасса

Замглавы министерства, курирующего все вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, Юрий Грымчак пообещал оставить без паспортов тех граждан Украины, кто воспользуется возможностью получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 03:09
Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Выжившие вспоминают трагедию 2 мая в Одессе

Обновлено в 09:46
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Лукашенко призвал профсоюзы следить за ценами

Одной из важных стали вопросы ценообразования. Президент призвал профсоюзы следить за ситуацией с образованием цен в стране.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Баскетбол

Яннис Адетокунбо: «„Селтикс“ играют на грани неспортивного фола»

Не стоит жаловаться судьям, надо идти и играть, — заявил Адетокунбо. Напомним, что счет в серии 1-1.
Обновлено в 10:29
Общество

Комитеты Смольного неожиданно озаботились Первомаем и обнаружили провокаторов, которые портили настроение петербуржцам

«Фонтанка» задала вопрос сотрудникам данных ведомств, какое отношение к тарифам или к межнациональным отношениям имеет организация шествия оппозиционной колонны на Первомай, однако ответа пока не получила.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Обновлено в 09:31
Авто

Jaguar E-Pace получил особое исполнение Checkered Flag

Электрически регулируемые передние сиденья с подогревом, рулевое колесо с маркой R-Dynamic, черный рычаг переключения передач и обшивка Ebony Morzine — все это отличает Jaguar E-Pace Checkered Flag от стандартной модели.
Обновлено в 08:50
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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