Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»РБК 06:17
По словам Лазарева, главный спонсор «Евровидения» в этом году — «контора, которая определяет, сколько в твоей крови разных национальностей». Певец также сообщил, что все участники конкурса дали согласие, что в будущем результаты анализов могут быть обнародованы.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Футбол
Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике
Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ
Обновлено в 09:35
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Политика
Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 07:08
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге
Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Политика
Замминистра пообещал забрать украинские паспорта у жителей Донбасса
Замглавы министерства, курирующего все вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, Юрий Грымчак пообещал оставить без паспортов тех граждан Украины, кто воспользуется возможностью получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Выжившие вспоминают трагедию 2 мая в Одессе
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Лукашенко призвал профсоюзы следить за ценами
Одной из важных стали вопросы ценообразования. Президент призвал профсоюзы следить за ситуацией с образованием цен в стране.
Обновлено в 08:16
Баскетбол
Яннис Адетокунбо: «„Селтикс“ играют на грани неспортивного фола»
Не стоит жаловаться судьям, надо идти и играть, — заявил Адетокунбо. Напомним, что счет в серии 1-1.
Обновлено в 10:29
Общество
Комитеты Смольного неожиданно озаботились Первомаем и обнаружили провокаторов, которые портили настроение петербуржцам
«Фонтанка» задала вопрос сотрудникам данных ведомств, какое отношение к тарифам или к межнациональным отношениям имеет организация шествия оппозиционной колонны на Первомай, однако ответа пока не получила.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Авто
Jaguar E-Pace получил особое исполнение Checkered Flag
Электрически регулируемые передние сиденья с подогревом, рулевое колесо с маркой R-Dynamic, черный рычаг переключения передач и обшивка Ebony Morzine — все это отличает Jaguar E-Pace Checkered Flag от стандартной модели.
Обновлено в 08:50