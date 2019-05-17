Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»ТАСС 16 мая в 18:25
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая. Это определилось по результатам жеребьевки, передает корреспондент ТАСС. Финал "Евровидения" состоится на сцене Выставочного центра Тель-Авива.
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