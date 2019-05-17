Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»Известия вчера в 17:08
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал. 16 мая россиянин выступил во втором полуфинале с песней Scream. Артист вышел на сцену под номером 13 и уверенно исполнил композицию.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
На военную авиабазу во Флориде пробрался аллигатор
На летном поле расположенной в штате Флорида авиабазы ВВС США обнаружили крупного аллигатора.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Путин предложил провести опрос екатеринбуржцев о строительстве храма
Президент России Владимир Путин выразил свое мнение насчет решения вопроса о строительстве храма в Екатеринбурге на месте одного из городских скверов.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»
Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР «Терек».
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Именно поэтому Алла Борисовна не смогла пропустить его импровизированную вечеринку.
Обновлено в 00:26
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Штраф и срок: меняются правила техосмотра автомобиля
Госдума одобрила меры по борьбе с «серым» техосмотром, приняв закон во втором чтении, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Теннис
Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Футбол
«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Рондоном
По информации Daily Mail, 29-летнего форварда хочет сохранить в своем составе на постоянной основе «Ньюкасл», где на правах аренды игрок провел минувший сезон.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.
Обновлено вчера в 20:29
Музыка
Фадеев прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»
Руководством первого канала было принято решение об отмене победы в финале детского «Голоса» дочери знаменитой певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Дмитрий Медведев проведет совещание по нацпроекту в Ростове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать
Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.
Обновлено вчера в 17:26
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено вчера в 10:54