Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»Известия вчера в 17:08

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал. 16 мая россиянин выступил во втором полуфинале с песней Scream. Артист вышел на сцену под номером 13 и уверенно исполнил композицию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения» под номером пять

ТАССвчера в 20:02

Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения

РИА Новостивчера в 21:23

Лазарев выступит в финале «Евровидения» под пятым номером

NewInformвчера в 20:14

Лазареву присвоили порядковый номер на финале «Евровидения»

Газета.Ruвчера в 22:29

Киркоров заявил, что благодаря ему Россия вернулась в финал «Евровидения»

URA.Ru00:11

Лазарев в финале «Евровидения» выступит в числе первых

Экономика сегоднявчера в 20:43

Лазарев будет представлять Россию в финале «Евровидения-2019»

Политическая Экспертизавчера в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

На военную авиабазу во Флориде пробрался аллигатор

На летном поле расположенной в штате Флорида авиабазы ВВС США обнаружили крупного аллигатора.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Путин предложил провести опрос екатеринбуржцев о строительстве храма

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение насчет решения вопроса о строительстве храма в Екатеринбурге на месте одного из городских скверов.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»

Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР «Терек».
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 17:06
Политика

Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Именно поэтому Алла Борисовна не смогла пропустить его импровизированную вечеринку.
Обновлено в 00:26
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

Штраф и срок: меняются правила техосмотра автомобиля

Госдума одобрила меры по борьбе с «серым» техосмотром, приняв закон во втором чтении, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Теннис

Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Футбол

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Рондоном

По информации Daily Mail, 29-летнего форварда хочет сохранить в своем составе на постоянной основе «Ньюкасл», где на правах аренды игрок провел минувший сезон.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.
Обновлено вчера в 20:29
Музыка

Фадеев прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»

Руководством первого канала было принято решение об отмене победы в финале детского «Голоса» дочери знаменитой певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»

Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Политика

Дмитрий Медведев проведет совещание по нацпроекту в Ростове

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Футбол

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.
Обновлено вчера в 17:26
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное