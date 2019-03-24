Музыка
Лазарев рассказал об основном выводе из участия в Евровидении-2016RT на русском 02:44
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении-2019 в Израиле, заявил, что «не будет слушать других» в ходе музыкального конкурса. Интервью с соответствующим высказыванием музыканта размещено на YouTube.
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Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.
— Сергей Лазарев, российский певецНТВ 04:30
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