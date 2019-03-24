Музыка

Лазарев рассказал об основном выводе из участия в Евровидении-2016RT на русском 02:44

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении-2019 в Израиле, заявил, что «не будет слушать других» в ходе музыкального конкурса. Интервью с соответствующим высказыванием музыканта размещено на YouTube.
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Сергей Лазарев
Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.
— Сергей Лазарев, российский певецНТВ 04:30

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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