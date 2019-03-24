Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»Известия 00:56

Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе. Об этом артист заявил в интервью, которое размещено на официальном YouTube-канале «Евровидения».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лазарев рассказал, чем новая песня на Евровидение отличается от предыдущей

Life.ru01:26

Лазарев рассказал об особенностях песни для предстоящего «Евровидения»

Вести.Ru01:00

Мединский предрек победу Сергея Лазарева на «Евровидении»

Интерфаксвчера в 09:48

Лазарев рассказал о главном выводе из прошлого выступления на Евровидении

РИА Новости00:09

Мединский прогнозирует победу Лазарева на «Евровидении»

ТАССвчера в 09:59

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Известия00:56

В.Мединский предрек победу С.Лазарева на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве

Агентство Москвавчера в 09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов

На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено вчера в 22:57
Теннис

Осака прервала матч с Се Шувэй, чтобы поймать насекомое

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

Порядка ста человек отравились в Хасавюрте

В Хасавюрте с различными симптомами отравления в центральную городскую больницу города поступили, по нашим данным, около 90 человек.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено вчера в 14:03
Авто

А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника

Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.
Обновлено в 01:14
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Что подарила Началовой перед смертью ее дочь, рассказала Катя Лель

Российская певица Катя Лель рассказала, что ушедшая из жизни исполнительница Юлия Началова очень любила дельфинов, и ее дочь перед смертью подарила матери рисунок дельфинчика.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

Обновлено в 00:19
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевиками

Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.
Обновлено в 01:48
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Титов: «Поставлю на то, что Казахстан не проиграет России»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз с коэффициентом 2,05 на матч 2-го тура квалификации Евро-2020 Казахстан — Россия, который состоится 24 марта и начнется в 17:00 мск.
Обновлено вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации

Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
Обновлено вчера в 14:41
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено вчера в 01:42
Футбол

Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче

Обновлено вчера в 14:56
Политика

Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Политика

Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Культура

Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Ученые оценили последствия тепловой бомбы в Тихом океане

Проанализировав последствия, ученые сделали вывод: за последние сто лет эти опасные явления участились и стали продолжительнее.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное