Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»Известия 00:56
Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе. Об этом артист заявил в интервью, которое размещено на официальном YouTube-канале «Евровидения».
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В.Мединский предрек победу С.Лазарева на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве
Агентство Москвавчера в 09:35
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