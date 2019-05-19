Музыка

Лазарев рассказал о своих планах после «Евровидения»Экономика сегодня вчера в 20:05

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, рассказал после объявления результатов голосования, что очень хочет выспаться.
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Лазарев рассказал, при каком условии в третий раз выступит на «Евровидении»

РЕН ТВ02:07

Лазарев: готов в третий раз представить Россию на «Евровидении»

Московский Комсомолецвчера в 23:35

Лазарев рассказал, что мечтает съесть после «Евровидения»

Газета.Ruвчера в 19:59

Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»

РБКвчера в 22:35

Сергей Лазарев заявил, что готов в третий раз представить Россию на «Евровидении»

ТАССвчера в 21:00

Лазарев прокомментировал результаты Евровидения-2019

RT на русскомвчера в 19:50

Лазарев рассказал, при каких условиях согласен вновь выступить на Евровидении

Life.ruвчера в 22:39
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Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

Обновлено вчера в 12:20
Общество

Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Общество

Кровь и молитвы: как в 2014 году батальон «Леший» строил засаду в ЛНР

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

Обновлено вчера в 19:10
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:36
Политика

Мария Бутина записала видеообращение

Обновлено в 06:04
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева

Обновлено вчера в 14:20
Наука

Ученые объяснили мутацией шумное дыхание бульдогов и терьеров

Ученые объяснили мутацией шумное дыхание, которое характерно для пород собак бульдогов и терьеров.
Обновлено в 00:27
Игры

Bethesda поделилась подробностями крупного обновления The Elder Scrolls: Blades

Мобильная The Elder Scrolls: Blades, несмотря на громкое название, оказалась для многих обычной условно-бесплатной «гриндилкой» с таймерами, сундуками и прочими неприятными элементами.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Происшествия

Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Спорт

Загитова поблагодарила всех за поздравления

Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Обновлено в 02:21
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Баскетбол

Стив Керр: «Дрэймонд Грин сметал все на своем пути»

Обновлено в 02:56
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

На Васильевском острове заметили шершней

Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Одессе загорелся бывший военный склад

В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Общество

В Екатеринбурге прошел мокрый снег с градом

На севере Свердловской области дождь может перемежаться с мокрым снегом.
Обновлено в 04:22
Здоровье

Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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