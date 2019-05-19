Музыка
Лазарев рассказал о своих планах после «Евровидения»Экономика сегодня вчера в 20:05
Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, рассказал после объявления результатов голосования, что очень хочет выспаться.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено вчера в 19:10
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Политика
Мария Бутина записала видеообращение
Обновлено в 06:04
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева
Обновлено вчера в 14:20
Наука
Ученые объяснили мутацией шумное дыхание бульдогов и терьеров
Ученые объяснили мутацией шумное дыхание, которое характерно для пород собак бульдогов и терьеров.
Обновлено в 00:27
Игры
Bethesda поделилась подробностями крупного обновления The Elder Scrolls: Blades
Мобильная The Elder Scrolls: Blades, несмотря на громкое название, оказалась для многих обычной условно-бесплатной «гриндилкой» с таймерами, сундуками и прочими неприятными элементами.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Российский бегун умер во время полумарафона
Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
Обновлено в 02:21
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Баскетбол
Стив Керр: «Дрэймонд Грин сметал все на своем пути»
Обновлено в 02:56
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
На Васильевском острове заметили шершней
Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Одессе загорелся бывший военный склад
В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Общество
В Екатеринбурге прошел мокрый снег с градом
На севере Свердловской области дождь может перемежаться с мокрым снегом.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18