Музыка

Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»РБК вчера в 22:35

Российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на «Евровидении-2019», заявил «РИА Новости», что надеется на приглашение выступить в музыкальном конкурсе в качестве специального гостя. Как считает певец, «здесь главное вовремя остановиться».
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Лазарев рассказал, при каком условии в третий раз выступит на «Евровидении»

РЕН ТВ02:07

Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»

РБКвчера в 22:35

Лазарев прокомментировал результаты Евровидения-2019

RT на русскомвчера в 19:50

Лазарев рассказал, при каких условиях согласен вновь выступить на Евровидении

Life.ruвчера в 22:39

Сергей Лазарев заявил, что готов в третий раз представить Россию на «Евровидении»

ТАССвчера в 21:00

Лазарев: готов в третий раз представить Россию на «Евровидении»

Московский Комсомолецвчера в 23:35

Лазарев рассказал, что мечтает съесть после «Евровидения»

Газета.Ruвчера в 19:59
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Музыка

В Казани открылся рахманиновский фестиваль «Белая сирень»

Девятый международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" в субботу открылся первым исполнением в Казани Второго концерта Николая Метнера для фортепиано с оркестром.
Обновлено вчера в 15:46
Кино

Жители Якутии вручат «Оскар» автору «Игры престолов» Джорджу Мартину

Серебряную статуэтку в образе персонажа Джона Сноу из популярного сериала "Игра престолов" в ближайшем будущем вручат автору фантастической вселенной Джорджу Мартину.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Бурятии сгорел склад с газовыми баллонами

Обновлено в 07:36
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины

Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
Обновлено в 03:27
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Футбол

Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу

Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

17-летний сын Натальи Водяновой перерос звездную мать

На фотографии видно, что 17-летний наследник супермодели перерос звездную мать.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвалась «Нива» с украинскими боевиками

Напомним, в начале мая пятеро боевиков 10-й бригады ВСУ подорвались в джипе на минах в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Происшествия

Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Политика

Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Футбол

Клопп рассказал, как «Ливерпуль» будет играть в финале ЛЧ

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэм-Хотспур».
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотиву“ во втором тайме не хватило агрессии»

Второй тайм начали не лучшим образом. Вполне возможно, что еще одну замену нужно было сделать.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова опубликовала фотографии с девичника

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Ну а пока поклонники девушки с нетерпением ждут этого события, Мишель решила показать им, с каким размахом прошел ее девичник.
Обновлено 17 мая в 14:19
Политика

Набиуллиной предложили стать «крестной матерью» ледокола «Урал»

Обновлено в 07:05
Здоровье

В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов

В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:36
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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