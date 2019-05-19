Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»РБК вчера в 22:35

Российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на «Евровидении-2019», заявил «РИА Новости», что надеется на приглашение выступить в музыкальном конкурсе в качестве специального гостя. Как считает певец, «здесь главное вовремя остановиться».

Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»

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