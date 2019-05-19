Музыка
Лазарев сообщил о своих планах после «Евровидения»РБК вчера в 22:35
Российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на «Евровидении-2019», заявил «РИА Новости», что надеется на приглашение выступить в музыкальном конкурсе в качестве специального гостя. Как считает певец, «здесь главное вовремя остановиться».
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Музыка
В Казани открылся рахманиновский фестиваль «Белая сирень»
Девятый международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" в субботу открылся первым исполнением в Казани Второго концерта Николая Метнера для фортепиано с оркестром.
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Жители Якутии вручат «Оскар» автору «Игры престолов» Джорджу Мартину
Серебряную статуэтку в образе персонажа Джона Сноу из популярного сериала "Игра престолов" в ближайшем будущем вручат автору фантастической вселенной Джорджу Мартину.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Бурятии сгорел склад с газовыми баллонами
Обновлено в 07:36
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины
Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
Обновлено в 03:27
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Футбол
Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу
Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
17-летний сын Натальи Водяновой перерос звездную мать
На фотографии видно, что 17-летний наследник супермодели перерос звездную мать.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвалась «Нива» с украинскими боевиками
Напомним, в начале мая пятеро боевиков 10-й бригады ВСУ подорвались в джипе на минах в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями
Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Происшествия
Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Политика
Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне
Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Клопп рассказал, как «Ливерпуль» будет играть в финале ЛЧ
Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэм-Хотспур».
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотиву“ во втором тайме не хватило агрессии»
Второй тайм начали не лучшим образом. Вполне возможно, что еще одну замену нужно было сделать.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова опубликовала фотографии с девичника
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Ну а пока поклонники девушки с нетерпением ждут этого события, Мишель решила показать им, с каким размахом прошел ее девичник.
Обновлено 17 мая в 14:19
Здоровье
В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов
В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:36