Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для ЕвровиденияРИА Новости 10:40

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве. В субботу утром прошел второй прогон выступления Лазарева, отрывки которого были опубликованы на сайте Евровидения-2019.

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Политика Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Общество Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.

Технологии Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.

Хоккей Сборная Чехии разгромила команду Норвегии на ЧМ-2019 Сборная Норвегии, уступившая России (2:5) в стартовом матче на чемпионате мира — 2019, вновь проиграла.

Транспорт В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Общество Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.

Политика Порошенко уволил заместителя главы своей администрации Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.

Политика Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины «Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Общество Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.

Политика Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

Политика Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.

Авто Ваш выбор. Масло. Согласно регламенту Синтетическое моторное масло IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5 подходит для бензиновых двигателей (в том числе с турбонаддувом) по спецификации API SN, обладает энергосберегающими свойствами в соответствии со спецификацией ILSAC GF-5.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Происшествия 160 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Японии Полторы сотни человек застряли в кабинках подъемника на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата, Япония.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.

Игры В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.

Армия и оружие Запад при помощи Совбеза ООН пытается защитить боевиков в Идлибе "Из Сирии все еще пытаются сделать Ливию" Как известно, Российская Федерация приняла решение заблокировать заявление Совета безопасности ООН по ситуации в Идлибе.