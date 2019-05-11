Музыка
Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для ЕвровиденияРИА Новости 10:40
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве. В субботу утром прошел второй прогон выступления Лазарева, отрывки которого были опубликованы на сайте Евровидения-2019.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Три дня до Евровидения-2019: репетиция Сергея Лазарева вызвала овацию среди иностранцев
Комсомольская правда08:45
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Обновлено в 13:12
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Общество
Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле
Обновлено в 12:19
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Происшествия
Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса
Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Политика
Морской трибунал заслушал дело украинских моряков
В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления
Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
Сборная Германии переиграла британцев на старте ЧМ
Хоккеисты сборной Германии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Великобритании.
Обновлено в 12:20
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Кино
Медиакорпорация Китая выпустила сериал об истории азиатских цивилизаций
В процессе работы над сериалом съемочные группы Медиакорпорации Китая побывали в 22 странах и регионах ( всего же в ленте рассказывается о 47 территориях).
Обновлено в 11:54
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Политика
США снова отказали в визе российским дипломатам
США помешали участию двоих российских представителей в подготовке конференции стран участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявили 11 мая в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 04:07
Хоккей
Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Общество
Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Технологии
Telegram X удален с App Store
Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52