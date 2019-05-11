Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для ЕвровиденияРИА Новости 10:40

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве. В субботу утром прошел второй прогон выступления Лазарева, отрывки которого были опубликованы на сайте Евровидения-2019.
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Лазарев анонсировал русскоязычную версию песни Scream

РБК10:55

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Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

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Комсомольская правда08:45

Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на написанную для «Евровидения-2019» песню «Scream»

Дни24вчера в 06:20

Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на песню «Scream»

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Обновлено в 13:12
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Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

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«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
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Кино

Скончался режиссер Николай Тарханов

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Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

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Происшествия

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Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Политика

В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая

У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Политика

Морской трибунал заслушал дело украинских моряков

В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
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"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Происшествия

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Хоккей

Сборная Германии переиграла британцев на старте ЧМ

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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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США помешали участию двоих российских представителей в подготовке конференции стран участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявили 11 мая в Министерстве иностранных дел России.
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Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
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Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
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Telegram X удален с App Store

Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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