Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для ЕвровиденияРИА Новости 10:40

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве. В субботу утром прошел второй прогон выступления Лазарева, отрывки которого были опубликованы на сайте Евровидения-2019.

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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