Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для ЕвровиденияРИА Новости 10:40

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве. В субботу утром прошел второй прогон выступления Лазарева, отрывки которого были опубликованы на сайте Евровидения-2019.
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Саботаж? Лазарев о технических трудностях на «Евровидении»

Газета.Ru16:56

Лазарев анонсировал русскоязычную версию песни Scream

РБК10:55

Киркоров и Лазарев провели первую пресс-конференцию на «Евровидении»

Instanews Media09 мая в 06:11

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

ТАСС08:18

Три дня до Евровидения-2019: репетиция Сергея Лазарева вызвала овацию среди иностранцев

Комсомольская правда08:45

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

РИА Новости10:40

Сергей Лазарев выложил в сеть часть выступления на Евровидении

Первый областной09 мая в 01:44
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Космос

Илон Маск придумал непристойную шутку для лунного корабля Джеффа Безоса

Основатель Tesla Илон Маск в твиттере высмеял прототип лунного посадочного модуля, который представил глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
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Шоу-бизнес

Вдова Табакова закрутила роман с молодым актёром, сообщает НТВ

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Армия и оружие

Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб

Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 12:40
Общество

Фестиваль «Женгялох хац» в Нагорном Карабахе посетили более 12 тысяч человек

На втором фестивале национального карабахского блюда «Женгялов хац» («хлеб с зеленью», лепешка с начинкой из разнообразной зелени) в селе Атерк Мартакертского района Нагорного Карабаха, работало 120 павильонов, а посетили мероприятие более 12 тысяч человек, сообщили организаторы.
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Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено в 13:58
Политика

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами

Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Обновлено в 20:07
Общество

Психотерапевт рассказал, как закончить майские праздники без депрессии

Врач-психотерапевт Константин Ольховой рассказал, как избежать депрессии после окончания майских праздников и вернуться к работе с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:27
Общество

Почему уезжают из Омска и как задержать их здесь (полный текст)

Кто уезжает из региона К сожалению, и областные, и городские чиновники проигнорировали пресс-конференцию.
Обновлено в 22:18
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой

Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Энергетика

В Белоруссии увеличили цены на топливо

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 13:27
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Политика

Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено в 19:55
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка

Обновлено в 18:19
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено в 22:31
Политика

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

2-летняя девочка сгорела в машине, пока отец искал ключи в квартире

Ранее сообщалось, что тела двоих человек и истощенная двухлетняя девочка были найдены в квартире одной из многоэтажек в Киеве.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено в 21:39
Авто

Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant

Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Путешествия

Названы самые дешевые авиамаршруты на лето

При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Футбол

Опубликовано фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии возможного гостевого комлекта игровой формы «Зенита» на сезон-2019/20.
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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
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Общество

В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег

К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Обновлено в 08:03
Общество

В Учкуевке обещают создать лучший парк в Крыму

Обновлённый парк «Учкуевка» подрядчик рассчитывает сделать одним из лучших в Крыму уже к 1 октября.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика

Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено в 10:31
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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