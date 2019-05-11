Музыка
Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для ЕвровиденияРИА Новости 10:40
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве. В субботу утром прошел второй прогон выступления Лазарева, отрывки которого были опубликованы на сайте Евровидения-2019.
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