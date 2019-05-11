Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для ЕвровиденияРИА Новости 10:40

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе Евровидение, рассказал поклонникам о технических сложностях на репетициях выступления в Тель-Авиве. В субботу утром прошел второй прогон выступления Лазарева, отрывки которого были опубликованы на сайте Евровидения-2019.

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Гаджеты Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Политика Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.

Футбол «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов Матч, прошедший в Будапеште, окончился со счетом 25:27 в пользу ростовчанок.

Хоккей Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Происшествия МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Кино Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.

Происшествия На Камчатке медведь обокрал охотников Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Политика Минкульт Украины ответил на слова Филарета о «Киевском патриархате» Украинская православная церковь «Киевского патриархата» (УПЦ КП) перестала существовать, когда вошла в состав «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ).

Политика Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.