Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»Известия 00:08
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ.
— Сергей Лазарев, российский певецSputnik Эстония 01:49
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