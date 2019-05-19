Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»Известия 00:08

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Читать в источнике
Сергей Лазарев
Нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ.
— Сергей Лазарев, российский певецSputnik Эстония 01:49

Подробнее о событии

Лазарев считает, что к России на «Евровидении» относятся предвзято

Комсомольская правдавчера в 22:30

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на Евровидении

Телеканал 360°вчера в 22:43

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Газета.Ruвчера в 22:32

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

РБК00:25

Лазарев обвинил жюри «Евровидения» в предвзятости

URA.Ruвчера в 22:26

Лазарев сообщил о предвзятом отношении к России на Евровидении

Life.ruвчера в 22:05

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на Евровидении

РИА Новостивчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия

В Уфе найдена мертвой пропавшая 43-летняя женщина

Обновлено в 03:26
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Общество

Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»

Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Лечить аневризму учились лучшие хирурги мира в Новосибирске

За две операции врачи устранили причину плохого самочувствия — два расширения сосудов мозга — аневризмы.
Обновлено в 01:05
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:36
Политика

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
Обновлено в 02:35
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

«Он стал пить, и это была беда»: как «Солдат Иван Бровкин» погубил Леонида Харитонова

В 1955 году на экраны всей страны вышел фильм «Солдат Иван Бровкин».
Обновлено в 01:00
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Кино

Наталья Рудова ждет от финала «Игры престолов» королевской свадьбы

Обновлено в 02:53
Политика

В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире

Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Общество

Радий Хабиров отказался работать с местным потребнадзором

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров резко раскритиковал работу республиканского Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Шоу-бизнес

Ни грамма макияжа: Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» не пользуется косметикой

Обновлено в 02:33
Авто

Составлен топ-5 подходящих машин для начинающих водителей

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал в интервью iReactor пять идеальных автомобилей для начинающих водителей.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Авто

Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом

Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Космос

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Экономика

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено 17 мая в 05:07
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Пожар на территории железнодорожного вокзала напугал южносахалинцев

Обновлено в 02:06
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное