Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»Известия 00:08

Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами.

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

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