Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»Известия 00:08
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами.
— Сергей Лазарев, российский певецСобеседник 05:25
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