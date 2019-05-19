Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»Известия 00:08

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Сергей Лазарев
Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами.
— Сергей Лазарев, российский певецСобеседник 05:25

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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