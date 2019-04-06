Лазарев рассказал о подготовке к ЕвровидениюRT на русском вчера в 23:09

Главный мой соперник - это я сам в 2016 году. Самый главный мой соперник даже в лице многих зрителей, многие будут меня сравнивать, и мое выступление с тем выступлением.

Российский исполнитель Сергей Лазарев, который представит страну на Евровидении-2019, рассказал о подготовке к выступлению на музыкальном конкурсе.

Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Политика В Иране пригрозили приравнять ВС США к террористической структуре В Иране предупредили о готовности приравнять ВС Соединенных Штатов к террористическим организациям.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова показала своего годовалого внука Петю В 2018 году у 51-летней Екатерины Стриженовой родился первый внук от старшей дочери Анастасии. Вчера был его первый день рождения.

Музыка Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii Новый альбом известного шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя Тим Берглинг), скончавшегося около года назад, выйдет в июне 2019-го, сообщает РИА Новости.

Политика Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Политика Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.

Политика На Украине собираются отменить поезда из Киева и Львова в Москву Через несколько лет перестанут ходить поезда в Москву из Киева и Львова, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Гаджеты Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.

Здоровье Названы плюсы и минусы применения соды в лечебных целях Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Экономика Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Хоккей Стали известны все участники плей-офф НХЛ В ночь на субботу определились все участники плей-офф НХЛ.

Транспорт В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.

Происшествия В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.

Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Происшествия Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX Американская компания Boeing сократит количество выпускаемых самолетов модели 737 MAX, говорится на сайте компании.

Политика Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.

Происшествия При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.

Авто Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.