Лазарев провёл вторую репетицию номера для ЕвровиденияRT на русском 06:10

Певец Сергей Лазарев, который в 2019 году представляет Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», провёл вторую репетицию своего номера в Тель-Авиве.

Здоровье Врачи назвали симптомы разрыва аорты Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.

Технологии Эффективно ли проверять микроволновку на излучение с помощью телефона? Считается, что телефон зазвонит только в случае, если микроволновка опасна для здоровья, проходящий телефонный сигнал якобы станет доказательством того, что она «фонит», а ее экран пропускает вредное излучение.

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Политика Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н» Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.

Авто Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.

Армия и оружие Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.

Здоровье Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Шоу-бизнес Слуцкая рассказала о тайном замужестве Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Путешествия Названы самые дешевые авиамаршруты на лето При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Кино Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.

Здоровье Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.

Общество Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко «Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

Политика Порошенко уволил замглавы президентской администрации Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.

Политика Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.

Происшествия В Дагестане более 100 домов получили повреждения из-за селевых потоков В Гумбетовском районе Дагестана более ста домов пострадали в результате дождя с градом и селевых потоков.

Политика Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Китая В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая.