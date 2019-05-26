Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочериРИА Новости 09:29

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери. Ранее СМИ сообщили, что в кулуарах премии RU.TV обсуждалась тема рождения ребенка у артиста. Однако Лазарев опроверг эти сообщения.
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Сергей Лазарев посмеялся над «рождением» дочери

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Вокруг ТВ06:40

Сергей Лазарев о «радости отцовства»: Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь!

Комсомольская правда06:05

В окружении Сергея Лазарева заявили, что у певца родилась дочка

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Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Woman.ru09:16

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

StarHit.ru06:00

У Лазарева родилась дочь

Дни.ру05:08
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Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

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Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

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Отец Децла ответил на покаяние Тимати

Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД

Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни.
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Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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Армия и оружие

Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов

Обновлено в 08:50
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

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Обновлено в 11:33
Музыка

Энни Леннокс выпустила инструментальный альбом про бабочек

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Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес

У Шаляпина и Цымбалюк-Романовской отменился второй кряду концерт

Обновлено в 11:45
Здоровье

Назван топ-5 овощей, которые должен добавить в диету каждый

В результате различных исследований и опытов был разработан топ-5 овощей, которые нужно включить в диету для достижения максимального результата.
Обновлено в 10:25
Политика

Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России

Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях.
Обновлено в 04:05
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Общество

По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными

Братья Аскольд и Эдгар Запашные возглавили колонну на цирковых скакунах, которая прошла по Невскому проспекту.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Обновлено в 01:03
Происшествия

На севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны

Обновлено в 11:40
Происшествия

Human Rights Watch обвинила НТВ в преследовании российских активистов

Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».
Обновлено в 11:01
Общество

Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Обновлено в 02:36
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре

Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
Обновлено в 11:50
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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