Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочериРИА Новости 09:29
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери. Ранее СМИ сообщили, что в кулуарах премии RU.TV обсуждалась тема рождения ребенка у артиста. Однако Лазарев опроверг эти сообщения.
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Сергей Лазарев о «радости отцовства»: Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь!
Комсомольская правда06:05
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Происшествия
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве
Обновлено в 11:52
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД
Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни.
Обновлено в 08:39
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Музыка
Энни Леннокс выпустила инструментальный альбом про бабочек
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье
Назван топ-5 овощей, которые должен добавить в диету каждый
В результате различных исследований и опытов был разработан топ-5 овощей, которые нужно включить в диету для достижения максимального результата.
Обновлено в 10:25
Политика
Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России
Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях.
Обновлено в 04:05
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Общество
По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными
Братья Аскольд и Эдгар Запашные возглавили колонну на цирковых скакунах, которая прошла по Невскому проспекту.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Обновлено в 01:03
Происшествия
На севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны
Обновлено в 11:40
Происшествия
Human Rights Watch обвинила НТВ в преследовании российских активистов
Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».
Обновлено в 11:01
Общество
Зеленский: в сердце Киева рождается свобода
Обновлено в 02:36
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре
Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
Обновлено в 11:50
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09