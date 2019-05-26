Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочериРИА Новости 09:29

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери. Ранее СМИ сообщили, что в кулуарах премии RU.TV обсуждалась тема рождения ребенка у артиста. Однако Лазарев опроверг эти сообщения.
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«Шашлычку хотите?»: Сергей Лазарев устроил дачные посиделки

Телепрограмма13:09

У Лазарева родилась дочь

Дни.ру05:08

Сергей Лазарев отреагировал на слухи о том, что он стал отцом во второй раз

Вокруг ТВ06:40

Сергей Лазарев о «радости отцовства»: Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь!

Комсомольская правда06:05

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Woman.ru09:16

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

StarHit.ru06:00

Сергей Лазарев посмеялся над «рождением» дочери

Bimru.ru10:20
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Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Политика

На выборах в Европарламент в Германии победил блок Меркель

На выборах в Европарламент в Германии победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера республики Ангелы Меркель.
Обновлено в 15:03
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Происшествия

В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре

Обновлено в 12:14
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Обновлено в 12:48
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика

В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Кино

Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Обновлено в 03:43
Футбол

«Анжи» проиграл дома «Уралу» в последнем матче сезона

Обновлено в 13:26
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Обновлено в 13:06
Спорт

Катальдо выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия»

Обновлено в 11:40
Политика

Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии

Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой

Обновлено в 10:53
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Кино

Зеленский пообещал поддержку украинскому кино

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддержку украинскому кинопроизводству.
Обновлено в 14:17
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Игры

В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V

Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Игры

Sony выпустит аксессуары виртуальной реальности для PlayStation 5

Разработчики компании Sony представили список аксессуаров виртуальной реальности для игровой консоли Play Station 5, сообщает интернет-портал ixbt.com.
Обновлено в 15:14
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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