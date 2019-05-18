Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»Ведомости вчера в 19:02
Лазарев участвовал в «Евровидении» второй раз. В прошлый раз он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.
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Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане
Обновлено 17 мая в 04:06
Происшествия
В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Финал конкурса «Евровидение-2019» пройдёт сегодня в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев – он выступит под номером пять с песней «Крик».
Обновлено вчера в 04:27
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор впервые в 38 лет вышла замуж
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона, о помолвке с которым было официально объявлено в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:43
Здоровье
Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить
По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Происшествия
Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички
Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Здоровье
Недостаток спорта влияет на женскую смертность
Американские исследователи рассказали, что недостаток спорта может сильно повлиять на смертность женщин.
Обновлено в 00:11
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Олег Газманов заявил, что четверть века обеспечивал бывшую жену
В настоящее время Газманов живет с женой Мариной. По его словам, в его жизни были две больших любви: нынешняя спутница жизни и музыка.
Обновлено в 02:05
Общество
Радий Хабиров отказался работать с местным потребнадзором
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров резко раскритиковал работу республиканского Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:07
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио
Главное метеорологическое управление Японии впервые с 2015 года повысило уровень опасности извержения вулкана Хаконэ, расположенного к 80 км к западу от Токио.
Обновлено в 02:24
Общество
Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»
Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»
Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Ломовицкий перевел крупную сумму в благотворительный фонд Реброва
21-летний футболист перевел 150 тысяч рублей на лечение Антона Кузнецова. Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в самолете читает прессу о самой себе
Анастасия Волочкова возвращается в Москву после отдыха на Мальдивах. В самолете балерина не скучала и немного почитала прессу о самой себе.
Обновлено вчера в 09:51
Космос
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10