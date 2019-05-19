Сергей Лазарев рассказал, что мечтает сделать после ЕвровиденияВечерняя Москва вчера в 20:32

Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2019. Он рассказал, что мечтает поспать и поесть сырников, которые приготовит мама.

Сергей Лазарев рассказал, что мечтает сделать после Евровидения

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