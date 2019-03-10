Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»РИА Новости вчера в 12:02

Лазарев представит Россию на конкурсе, который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Он участвует в "Евровидении" во второй раз. В 2015 году певец занял третье место с песней You’re The Only One.
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Сергей Лазарев
Вот и песня Scream, с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл.
— Сергей Лазарев, российский певецDaily Storm вчера в 13:22

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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