Шоу-бизнес

Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочериГазета.Ru 08:46

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
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Сергей Лазарев о «радости отцовства»: Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь!

Комсомольская правда06:05

СМИ узнали о рождении дочери Сергея Лазарева

Московский Комсомолец06:20

В окружении Сергея Лазарева заявили, что у певца родилась дочка

Телепрограмма06:06

Сергей Лазарев отреагировал на слухи о том, что он стал отцом во второй раз

Вокруг ТВ06:40

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Woman.ru09:16

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

StarHit.ru06:00

У Лазарева родилась дочь

Дни.ру05:08
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество

В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 07:48
Теннис

Потапова сенсационно обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который в воскресенье стартовал в Париже.
Обновлено в 06:42
Футбол

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:05
Хоккей

Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ

Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.
Обновлено в 07:18
Футбол

В финале Кубка Испании «Валенсия» Черышева обыграла «Барселону»

Обновлено в 02:36
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Обновлено в 07:46
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Политика

Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм

Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Общество

В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Политика

Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Экономика

В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям

Сегодня, 26 мая, вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, уточняющий порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии

На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:05
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Футбол

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Наука

Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Анжелике Варум исполнилось 50 лет

26 мая российская певица Анжелика Варум отмечает 50-летний юбилей.
Обновлено в 08:07
Кино

По сериалу «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» снимут анимационный проект

Продюсер сериала «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Арвин Этан Дэвид в своем твиттере сообщил, что по его мотивам снимут анимационный проект.
Обновлено в 08:06
Автоспорт

15 минут до старта: Комментарий Андреаса Зайдля

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль, говоря о задачах на предстоящую гонку в Монако, надеется, что Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису удастся отыграть пару позиций.
Обновлено в 09:09
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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