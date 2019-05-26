Шоу-бизнес
Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочериГазета.Ru 08:46
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Сергей Лазарев о «радости отцовства»: Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь!
Комсомольская правда06:05
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество
В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 07:48
Теннис
Потапова сенсационно обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, который в воскресенье стартовал в Париже.
Обновлено в 06:42
Футбол
ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:05
Хоккей
Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ
Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.
Обновлено в 07:18
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Политика
Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм
Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Общество
В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов
В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Экономика
В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям
Сегодня, 26 мая, вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, уточняющий порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛ
Екатеринбургский «Урал» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:05
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал его
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Анжелике Варум исполнилось 50 лет
26 мая российская певица Анжелика Варум отмечает 50-летний юбилей.
Обновлено в 08:07
Кино
По сериалу «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» снимут анимационный проект
Продюсер сериала «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Арвин Этан Дэвид в своем твиттере сообщил, что по его мотивам снимут анимационный проект.
Обновлено в 08:06
Автоспорт
15 минут до старта: Комментарий Андреаса Зайдля
Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль, говоря о задачах на предстоящую гонку в Монако, надеется, что Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису удастся отыграть пару позиций.
Обновлено в 09:09