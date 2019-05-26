Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочериГазета.Ru 08:46

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Общество В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.

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Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

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Происшествия На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Политика Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

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Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

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Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.

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Кино По сериалу «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» снимут анимационный проект Продюсер сериала «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Арвин Этан Дэвид в своем твиттере сообщил, что по его мотивам снимут анимационный проект.