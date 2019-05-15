Музыка
Лазарев оценил выступления своих соперников на «Евровидении»VSE42 Новости 06:17
Певец Сергей Лазарев выразил свое мнение по поводу номеров участников "Евровидения-2019", которые заняли первое и второе места. Занявший третье место Лазарев положительно оценил композиции победителя конкурса Дункана Лоуренса из Нидерландов и обладателя второго места, итальянского певца Mahmood.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Хоккей
Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023
В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Медведев отметил рост стабильности российского бюджета
Усилия правительства РФ по снижению зависимости от нефти и газа дают результат - стабильность российского бюджета растет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров.
Обновлено в 05:59
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Финансы
Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%
Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода
Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Автоспорт
Пилотам «Хааса» показан черный флаг на первой практике Гран-при Монако из-за проблем с радио
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Александринском театре Петербурга идут антитеррористические учения
Как сообщили в администрации Центрального района Санкт-Петербургу, учения проводятся в рамках подготовки к Театральной олимпиаде, которая пройдет в Северной столице с 15 июня по 15 ноября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Авто
На Кубани продают старую «Волгу» за рекордные 19 млн рублей
Отечественную «Волгу» выставили на продажу в Белореченске за рекордную цену – 18 млн 750 тыс рублей.
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Авто
Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа
До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Здоровье
Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы
"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56