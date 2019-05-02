Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед ЕвровидениемРИА Новости 03:36
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь. Об этом рассказал певец Сергей Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант". Он пояснил, что в этом году главным спонсором музыкального конкурса стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей".
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Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Обновлено в 05:56
Происшествия
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Космос
Кратер для жертвоприношений: в Белфасте конспирологи нашли место, где пришельцы проводили ритуалы
Специалисты сообщили мировому сообществу о выявлении места, где внеземные существа могли осуществлять жертвоприношения похищенных землян.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Политика
Большинство японцев тепло отозвались о новом императоре
Согласно исследованию, 82,5% респондентов испытывает к новому императору тёплое чувство привязанности и только 11,3% высказались негативно.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Одессе поминают погибших 2 мая 2014 года
Обновлено в 02:52
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана
Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено 30 апреля в 11:05
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Политика
В штабе Зеленского рассказали об идее провести дебаты на стадионе
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как родилась идея провести дебаты с действующим лидером Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 03:03
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Джуд Лоу женился во второй раз
Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Происшествия
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана
Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе
«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Врачи приняли роды у москвички прямо в машине скорой помощи
В машине скорой помощи у москвички отошли околоплодные воды, и врачам пришлось принимать роды прямо в автомобиле.
Обновлено в 04:48
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18