Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед ЕвровидениемРИА Новости 03:36

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь. Об этом рассказал певец Сергей Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант". Он пояснил, что в этом году главным спонсором музыкального конкурса стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей".
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Лазарев объяснил, зачем сдавал кровь перед Евровидением

ФАН04:13

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019

RT на русском05:02

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

РИА Новости03:36

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением-2019

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Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»

Газета.Ru02:53

Участники Евровидения сдали кровь для определения национальности

News.ruвчера в 18:46

Стало известно о новых правилах на «Евровидении»

Известиявчера в 17:07
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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