Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед ЕвровидениемРИА Новости 03:36

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь. Об этом рассказал певец Сергей Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант". Он пояснил, что в этом году главным спонсором музыкального конкурса стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей".

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

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