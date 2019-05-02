Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»Газета.Ru 08:44
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу. По словам артиста, это новое правило конкурса. Анализ покажет, сколько национальностей в каждом из участников - и результаты исследования позднее будут обнародованы.
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Сергей Лазарев признался, что был вынужден сдавать кровь для участия в «Евровидении-2019»
Вокруг ТВ30 апреля в 18:28
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