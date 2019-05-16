Музыка

Лазарев готовится выступить во втором полуфинале «Евровидения – 2019»Москва 24 вчера в 21:44

В Тель-Авиве стартует второй отборочный тур "Евровидения – 2019", напоминает ТАСС. Во втором полуфинале международного музыкального конкурса будут бороться 18 участников.
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Лазарев выступит во втором полуфинале «Евровидения»

Gazeta.SPbвчера в 20:30

В израильском Тель-Авиве сегодня пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение»

Эхо Москвывчера в 23:07

Лазарев готовится выступить во втором полуфинале «Евровидения – 2019»

Москва 24вчера в 21:44

Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения - 2019»

ТАСС16:08

Лазарев готовится выступить во втором полуфинале «Евровидения»

iReactorвчера в 20:16

Сергей Лазарев готовится к выступлению во втором полуфинале «Евровидения»

NewInformвчера в 20:40

Сергей Лазарев готовится к выступлению во втором полуфинале «Евровидения-2019»

Политическая Экспертизавчера в 19:58
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Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Авто

Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки

Обновлено в 22:20
Здоровье

Доказана опасность приготовленной пищи

Обновлено в 21:05
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:20
Экономика

Большинство российских семей оказались без сбережений

Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Политика

В понедельник в Киеве состоится инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 11:22
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено в 15:46
Общество

В Татарстане обмелевшая Волга обнажила древний мощеный тракт

Обновлено в 10:03
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Футбол

В Катаре открылся первый стадион, построенный к ЧМ-2022

Обновлено в 17:23
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Футбол

Голландия обыграла Испанию и вышла в финал чемпионата Европы U17

В полуфинале чемпионата Европы U17 сборная Голландии обыграла команду Испании (1:0). Единственный мяч на 89-й минуте забил Мохамед Таабуни.
Обновлено в 13:27
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 22:00
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Происшествия

Многодетную хабаровчанку осудили за попытку выкинуть младенца в окно

В Хабаровском крае многодетную мать осудили на шесть лет колонии общего режима за попытку выкинуть своего девятимесячного сына с четвертого этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
Обновлено в 22:46
Политика

Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Политика

Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Обновлено в 19:42
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 15:38
Экономика

России предложили спасти Китай от нехватки воды

Проект магистрального водопровода предложило китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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